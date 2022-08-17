وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن مخزونات النفط هبطت بمقدار 7.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجع قدره 0.3 مليون برميل فقط، بحسب رويترز.

وانخفضت أيضا مخزونات البنزين بالولايات المتحدة بمقدار 4.6 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل، لتصل إلى أقل مستوياتها منذ نوفمبر.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة، أن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الأميركي هبط الأسبوع الماضي، لأدنى مستوى منذ مارس 1985، حيث تراجع بمقدار 3.4 مليون برميل إلى مستوى 461.16 مليون برميل.

وأشارت إلى أن إنتاج النفط الأميركي انخفض الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ يوليو.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام سجلت زيادة قياسية بلغت 2.9 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي لتصل لأعلى مستوى على الإطلاق عند 5.0 ملايين برميل يوميا.

وساعد ذلك في خفض صافي واردات البلاد من الخام الأسبوع الماضي إلى 1.1 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى على الإطلاق بحسب بيانات الوكالة الحكومية التي ترجع لعام 2001 .