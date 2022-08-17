وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الأربعاء إن مبيعات التجزئة استقرت الشهر الماضي بعد أن سجلت زيادة بلغت 0.8 بالمئة في يونيو.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع المبيعات 0.1 بالمئة. وتراوحت التقديرات من انخفاض قدره 0.3 بالمئة إلى زيادة قدرها 0.9 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، قفزت مبيعات التجزئة 10.3 بالمئة في يوليو.

واستقرت أسعار المستهلكين على أساس شهري في يوليو مع تراجع أسعار البنزين من مستويات قياسية مرتفعة وهو ما خفض المعدل السنوي للزيادة في التضخم إلى 8.5 بالمئة من 9.1 بالمئة في يونيو.

وهبط متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى حوالي 4.27 دولار للجالون الأسبوع الماضي بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق فوق 5.0 دولارات في منتصف يونيو. وبلغ متوسط الأسعار في محطات الوقود اليوم 3.943 دولار للجالون.