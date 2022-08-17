ويتدفق الغاز من روسيا، أكبر مورد لأوروبا، بمستويات منخفضة هذا العام، بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير، وقطع روسيا الإمدادات عن دول أوروبية لرفضها دفع ثمن الغاز بالروبل، وكذلك مشكلة إصلاح توربين خط أنابيب "نورد ستريم 1" الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا.

وارتفعت أسعار الغاز نتيجة لذلك.

وتتوقع وزارة الاقتصاد الروسية، بحسب تقرير لرويترز، انخفاض صادرات شركة "غازبروم" من الغاز عبر خط الأنابيب إلى 170.4 مليار متر مكعب هذا العام، مقارنة مع توقعات بواقع 185 مليار متر مكعب في مايو، مقابل 205.6 مليار متر مكعب في عام 2021.

وتتوقع الوزارة أن تستمر أحجام الغاز في الانخفاض لما بعد العام الحالي، لكنها لم تكشف عن سبب ذلك.

ومن المتوقع، نتيجة لشح الإمدادات بالفعل، أن يبلغ متوسط سعر الغاز لشركة "غازبروم" نحو 730 دولارا لكل ألف متر مكعب في عام 2022، أي أكثر من مثلي المبلغ الذي تم تحصيله العام الماضي، وهو 304.6 دولار لكل ألف متر مكعب، بما يمثل زيادة بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالتوقعات السابقة عند 523.3 دولار لكل ألف متر مكعب.

وأظهرت الوثيقة أن روسيا بدأت زيادة إنتاجها النفطي تدريجيا بعد القيود المتعلقة بالعقوبات ومع زيادة مشتريات المشترين الآسيويين، ما دفع موسكو إلى زيادة توقعاتها للإنتاج والصادرات حتى نهاية عام 2025.

وقالت "غازبروم" أيضا إن إمدادات الغاز للصين تزيد، لكنها لم تدل بتفاصيل.

ولا تزال أوروبا السوق الأكبر للغاز الروسي إلى حد بعيد.

وستساعد أحجام صادرات النفط المرتفعة، إلى جانب ارتفاع أسعار الغاز، روسيا على كسب 337.5 مليار دولار هذا العام و255.8 مليار دولار العام المقبل من صادرات الطاقة.

وقالت الوزارة إن روسيا جنت العام الماضي 244.2 مليار دولار من صادرات الطاقة.

وتشير توقعات وزارة الاقتصاد، التي اطلعت عليها رويترز هذا الأسبوع، إلى أن الاقتصاد الروسي يتعامل في العموم مع العقوبات بشكل أفضل مما كانت تخشاه موسكو في البداية، وقد ينكمش بأقل من المتوقع.