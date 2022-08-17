وقال الجهاز في بيان إن العجز بلغ 2.61 مليار دولار في مايو مقابل 4.06 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بدعم زيادة الصادرات وتراجع الواردات.

وارتفع إجمالي الصادرات 18.3 بالمئة، مسجلة 4.01 مليار دولار في مايو، مقابل 3.39 مليار دولار في الشهر نفسه قبل عام، فيما تراجع إجمالي الواردات في مصر بنسبة 11.1 بالمئة، لتبلغ 6.62 مليار دولار مقابل 7.45 مليار دولار قبل عام.

يذكر أن صندوق النقد الدولي، كان قد أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى عند نسبة 5.9%، وتوقع الصندوق في تقرير صدر شهر يوليو الماضي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2023 نموًا بنسبة 4.8%.