وعوض الدولار خسائره منذ أن أدت بيانات التضخم، والتي جاءت أقل من المتوقع الأسبوع الماضي، إلى أن يراهن المستثمرون على أن ارتفاع الأسعار ربما يكون قد بلغ ذروته، مما أدى إلى انخفاض الدولار.

وأشار العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع الماضي إلى أن المجلس سيواصل العمل بشكل حاسم لمكافحة التضخم، مما يساعد على رفع الدولار مرة أخرى.

واستقر مؤشر الدولار خلال تعاملات اليوم عند 106.510 نقطة.

كما ظل اليورو دون تغيير عند 1.01785 مقابل دولار، وذلك قبل القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الثاني.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.21155 دولار بعد أن أظهرت البيانات الرسمية أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا قفز إلى 10.1 في المئة في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 1982.

وقفز الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.6 بالمئة بعد أن أعلن البنك المركزي في البلاد عن رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس على التوالي إلى 3 بالمئة دون أن يعطي أي إشارة عن الركود.

لكن الدولار النيوزيلندي عكس مساره في وقت لاحق وانخفض 0.4 بالمئة اليوم الأربعاء عند 0.63210 دولار.

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.7 بالمئة إلى 0.69750 دولار بعد أن أظهرت بيانات الأجور نموا أقل بقليل من التوقعات وأقل بكثير من التضخم.

وهبط الين الياباني بنحو 0.4 بالمئة عند 134785 للدولار بعد أن أظهرت البيانات اتساع الفجوة التجارية في اليابان عقب ارتفاع قياسي في الواردات في يوليو.