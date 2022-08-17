كما وعدلت القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو من نسبة النمو على أساس سنوي في فترة 3 أشهر المنتهية في 30 يونيو الماضي إلى 3.9 بالمئة، مقابل 4 بالمئة في القراءة الأولية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد خفضت من توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لعامي 2022 و2023 إلى 2.6 بالمئة و1.6 بالمئة، بنهاية شهر يوليو الماضي، بدلا 2.7 بالمئة و2.3 في تقديرات سابقة، بسبب تزايد تأثير الحرب في أوكرانيا.

ورفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها لتضخم أسعار الاستهلاك إلى 7.6 بالمئة في 2022 و4 بالمئة في 2023، من 6.1 بالمئة و2.7 بالمئة في التقديرات السابقة.

وحذرت المفوضية من أن الوضع قد يزداد سوءًا إذا قطعت موسكو إمدادات الغاز، المنخفضة بالفعل، عن الاتحاد الأوروبي.