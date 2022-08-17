وذكر البيان أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل اعتذار عامر عن الاستمرار في منصبه، وقرر تعينه مستشارا لرئيس الجمهورية.

وتولى طارق عامر مهامه محافظا للبنك المركزي المصري بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر 2015، قبل أن يصدر الرئيس قرارا بالتجديد له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2023.

وكانت هناك أنباء عن استقالة عامر يوم السبت في نفس اليوم الذي شهدت فيه البلاد تعديل حكومي موسع شمل 13 حقيبة وزارية.