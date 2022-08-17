وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتا، أو بنسبة 0.9 بالمئة، إلى 93.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 85 سنتا، أو بنسبة 1 بالمئة، إلى 87.38 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود بنحو 3 بالمئة أمس الثلاثاء، إذ أثارت البيانات الضعيفة لعدد المساكن الجديدة في الولايات المتحدة مخاوف بشأن ركود عالمي محتمل.

وقال كازوهيكو سايتو، كبير المحللين في شركة "فوجيتومي" للأوراق المالية المحدودة، إن السحب من مخزونات البنزين الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي طمأن المستثمرين بأن الطلب على النفط مرن، مما زاد من عمليات شراء، مضيفًا أن مخاوف الركود العالمي ستبقي سوق النفط تحت الضغط.

وقالت مصادر من السوق، مستندة إلى أرقام صادرة من معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، إن مخزونات الوقود والنفط الخام الأميركي انخفضت الأسبوع الماضي، بحسب رويترز.

وقالت المصادر إن مخزون النفط الخام انخفض بنحو 448 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس.

كما انخفض مخزون البنزين بنحو 4.5 مليون برميل، وتراجع أيضا مخزون نواتج التقطير بنحو 759 ألف برميل.