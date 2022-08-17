وتطال موجات من الحر بصورة منتظمة الصين خلال فصل الصيف وتحديدا المناطق القاحلة غرب البلاد وجنوبها.

ويؤكد العلماء أن موجات الحر أصحبت أشد حدة خلال السنوات الأخيرة نتيجة الاحترار المناخي الذي بدأ أصلا يلقي بظلاله على الاقتصاد.

وفي هذا السياق، فقد توقفت مصانع في جنوب غرب الصين عن العمل بعد أن انخفضت الخزانات المستخدمة لتوليد الطاقة الكهرومائية في ظل الجفاف المتفاقم. وطلبت الحكومة من الشركات ترشيد استهلاك الطاقة لمدة 5 أيام بعد انخفاض مستويات الخزانات وزيادة الطلب على الطاقة لتكييف الهواء في ظل درجات الحرارة الشديدة.

وفي مدينة خفي (شرق الصين) الواقعة على بعد 900 كيلومتر جنوب بكين، يلاحظ المزارعون انخفاضا في إنتاج البيض بسبب الحر، بحسب وسائل إعلام محلية.

واضطر عدد من المنتجين لكي ينعشوا الأجواء التي تعيش فيها دجاجاتهم إلى تركيب مكيفات، على ما ذكرت صحيفة "جيانغواي مورنينغ نيوز".

وأدى الانخفاض في الإنتاج إلى ارتفاع أسعار البيض بنحو 30 بالمئة في "خفي" عاصمة مقاطعة انهوي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. ورُصد ارتفاع مماثل في الأسعار بمقاطعات عدة أخرى .

وتوصلت دراسة أجرتها وزارة الزراعة الأميركية إلى أن موجات الحر الطويلة تؤثر سلبا على إنتاج المنتجات الحيوانية بما فيها البيض والحليب.

وكانت مدينة خفي شهدت درجات حرارة قياسية زادت على 38 درجة مئوية خلال 14 يوما هذا الصيف.

وتُسجل درجات حرارة قياسية في عدة مدن صينية كبرى خلال الأيام الأخيرة، فيما أطلقت السلطات الاثنين مجدداً تنبيهات من موجة حر مقبلة.

وتعمل مقاطعات عدة على تقنين استخدام الكهرباء للصناعيين في وقت يزداد فيه الضغط على شبكة الكهرباء نتيجة استخدامها لمكيفات الهواء، فيما تكاد السدود الكهرومائية تلبي الطلب بسبب ضعف تدفق مياه الأنهار.