وقال متحدث باسم الشركة، اليوم الثلاثاء، إن مصنع "تويوتا" في مدينة تشينغداو، قد أوقف العمليات حتى يوم السبت.

وأمرت سلطات سيشوان بترشيد استهلاك الكهرباء في المصانع خلال أسوأ موجة حارة يشهدها الإقليم في 60 عاما، مما دفع منتجين للأسمدة والليثيوم ومعادن أخرى لإغلاق مصانعهم أو تخفيض الإنتاج.

وأمرت السلطات الإقليم الصيني، المستهلكين الصناعيين في نحو 19 مدينة بالإقليم من بين 21 مدينة، بتعليق الإنتاج من 15 إلى 20 أغسطس، بحسب إشعار أصدرته يوم الأحد إدارة الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات في سيشوان.

ولم تذكر "تويوتا" عن حجم إنتاج المركبات الذي سيتأثر بتعليق العمليات.