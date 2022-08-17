وأضافت الوكالة أن الخطة أعلنها دانيل ريتش المدير التنفيذي للشركة خلال اجتماع مع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيًد في العاصمة التونسية اليوم.

وأكد ريتش أن شركته مهتمة بتوسيع أنشطها و إستثماراتها في تونس لتوفر الموارد الطبيعية والمقومات الضرورية بالإضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يمكن ان يجعل من تونس أحد أبرز المواقع في شمال إفريقيا لإنتاج وتزويد أوروبا من الكهرباء التي تتزايد احتياجاتها من هذه الطاقة بشكل مضطرد.

من جانبه، أوضح الوزير التونسي سمير سعيّد أن الأقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة بالتوجه نحو الطاقات المتجددة والنظيفة في المرحلة القادمة، يمثل خيارا إستراتيجيا سواء على مستوى الاستهلاك المحلي أو على مستوى التصدير.

وبرزت أزمة الطاقة في أوروبا عقب الأزمة الأوكرانية، فقد أظهرت الحرب مدى اعتماد أوروبا على الغاز الروسي في توليد الكهرباء.

ومع تصاعد حدة التوتر بين الطرفين، تتدافع الدول الأوروبية لإبرام صفقات لاستيراد الغاز من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، في ظل ارتفاعات قياسية في الأسعار مع خفض روسيا للإمدادات.

وكانت غازبروم الروسية قد أعلنت يوم أمس أن أسعار الغاز في أوروبا قد تقفز 60 بالمئة إلى أكثر من أربعة آلاف دولار للألف متر مكعب في شتاء هذا العام بينما يستمر تراجع إنتاج وصادرات الشركة وسط عقوبات غربية.