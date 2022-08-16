وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج المصانع ارتفع بنسبة 0.7 بالمئة الشهر الماضي، وذلك بعد انخفاض بلغ 0.4 في يونيو.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن الإنتاج بالمصانع الأميركية سيرتفع 0.2 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، فقد ارتفع إنتاج المصانع الأميركية بنسبة 3.2 بالمئة في يوليو.

وما زال قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل 11.9 بالمئة من الاقتصاد الأميركي، يلقى دعما من طلب قوي على السلع حتى مع تحول الإنفاق تدريجيا إلى الخدمات.