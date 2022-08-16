ومن جهة أخرى، ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي 11.91 نقطة أو بنسبة 0.04 بالمئة عند الفتح إلى 33924.35 نقطة.

وتراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 6.68 نقطة أو بنسبة 0.16 بالمئة إلى 4290.46 نقطة، كما تراجع المؤشر "ناسداك" المجمع 45.41 نقطة أو بنسبة 0.35 بالمئة إلى 13082.64 بالمئة.

وكانت الأسهم الأوروبية قد زادت من مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي، اليوم الثلاثاء، مدعومة بقطاعي التعدين والدفاع، على الرغم من أن المخاوف من الركود المحتمل هدأت من وتيرة الارتفاع.

وارتفع المؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.2 بالمئة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، مسجلا أعلى مستوى له في عشرة أسابيع، بعد تعويض الكثير من خسائره في شهر يونيو.