وأظهرت بيانات مالية من البنك المركزي أن كمية سبائك الذهب في أقبية البنك في نهاية النصف الأول من العام بلغت ما يعادل 73 طنا، وهو أدنى مستوى في 50 عاما.

وفي النصف الثاني من 2021، كان لدى البنك المركزي حوالي 79 طنا في أقبيته.

وبلغت قيمة احتياطيات الذهب في نهاية يونيو هذا العام 4.329 مليار دولار، وهو ما يقل بمقدار 231 مليون دولار عن ديسمبر 2021 عندما بلغت 4.56 مليار دولار.

ولم يقدم البنك المركزي الفنزويلي تفاصيل بشأن أسباب الهبوط في أصوله ولم يرد على الفور على طلب للتعقيب.