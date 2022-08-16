وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا، أي 0.8 بالمئة، إلى 94.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 0313 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتا، أي 0.5 في المئة، إلى 88.97 دولار للبرميل.

وهوت العقود الآجلة للنفط بنحو 3 بالمئة خلال الجلسة السابقة.

وخفض البنك المركزي الصيني معدلات الفائدة على الإقراض لإنعاش الطلب بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ الاقتصاد بشكل غير متوقع في يوليو، مع تقلص نشاط المصانع والبيع بالتجزئة بسبب سياسة بكين الصارمة (صفر كوفيد) وأزمة عقارات.

وتابع المستثمرون عن كثب محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وقال محللون إن مزيدا من النفط قد يدخل السوق إذا قبلت إيران والولايات المتحدة اقتراحا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يرفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن إيران ردت أمس الاثنين على مسودة النص "النهائية" للاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي، لكنه لم يقدم تفاصيل عن رد إيران. ودعا وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة إلى إبداء مرونة لحل ثلاث مسائل متبقية.

وذكرتإدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير أمس الاثنين أن إجمالي الإنتاج في الأحواض الصخرية الرئيسية بالولايات المتحدة سيرتفع إلى 9.049 مليون برميل يوميا في سبتمبر، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ مارس 2020.

وتنتظر السوق أيضا بيانات الصناعة بشأن مخزونات الخام الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وأظهر استطلاع مبدئي أجرته رويترز أمس الاثنين أن مخزونات النفط والبنزين تراجعت على الأرجح الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.