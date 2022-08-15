وقال مكتب الإحصاء النرويجي في بيان له، اليوم الاثنين، إن إيرادات الغاز الطبيعي ارتفعت لشهر يوليو 2022 أربع مرات مما كانت عليه في شهر يوليو العام الماضي، في حين أن حجم الغاز المباع قد ارتفع 5.7 بالمئة إلى 10.2 مليار متر مكعب.

وأضاف المكتب أن صعود أسعار الغاز هو السبب الرئيسي لهذه القيمة المرتفعة للصادرات.

وتعتبر النرويج أكبر مورد للنفط والغاز في أوروبا الغربية.

وقال مكتب الإحصاء إن إيرادات صادرات الغاز في يوليو تجاوزت المستوى القياسي السابق المسجل في مارس بنسبة 14.3 في المئة، وإن قيمة صادرات النفط النرويجية أيضا ارتفعت 52.1 بالمئة عن مستواها قبل عام إلى 48.7 مليار كرونة (5 مليارات دولار).