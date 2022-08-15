وهبط المؤشر "داو جونز" الصناعي عند الافتتاح بنحو 50.35 نقطة، أو بنسبة 0.15 بالمئة، ليصل إلى 33710.70 نقطة.

وتراجع مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنحو 10.78 نقطة، أو 0.25 بالمئة، إلى 4269.37 نقطة، في حين هبط المؤشر "ناسداك" المجمع 50.56 نقطة، أو بنسبة 0.39 بالمئة، إلى 12996.63 نقطة.

وجاء الإنتاج الصناعي الصيني ومبيعات التجزئة والاستثمار في الأصول الثابتة أقل من تقديرات المحللين، اليوم الاثنين، مع تعثر عمليات التعافي بعد إغلاقات قاسية قامت بها الصين لمكافحة وباء كورونا.

قال إيبيك أوزكاردسكايا، محلل السوق في "سويسكوت"، إن البيانات السيئة من الصين أثرت على مخاوف الركود بالنسبة لبقية العالم، مضيفًا أنها دفعت اليورو للانخفاض مقابل الدولار.

وبعكس المؤشرات الأميركية،فقد قفز المؤشر الياباني "نيكي"، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوياته في أكثر من سبعة أشهر، مدعوما بمكاسب قد حققتها المؤشرات الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي، بجانب الأرباح القوية للشركات، والتي أدت لزيادة الإقبال على المخاطرة ودفعت المستثمرين إلى اقتناص الأسهم المتراجعة.