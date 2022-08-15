وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش بعدما سجل أعلى مستوياته في شهرين عند الافتتاح.

وصعدت أسهم الرعاية الصحية بدعم من سهم "أسترازينيكا" والذي ارتفع بنحو 2.6 بالمئة بعدما قالت شركة الأدوية إن عقارها الخاص بالسرطان، "إنهيرتو"، الذي تم تطويره مع داييتشي سانكيو اليابانية يؤخر تطور شكل من أشكال سرطان الثدي المتقدم لحالات عولجت في السابق.

وقفز سهم "هيلو فريش" بنسبة 8.1 بالمئة، بعد أن أعلنت شركة صناعة الوجبات الألمانية عن نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع.

وانخفض سهم شركة "هنكل" بنسبة 1.3 بالمئة، إذ قالت مجموعة السلع الاستهلاكية الألمانية إن ارتفاع تكلفة المواد أثر على الأرباح في النصف الأول من العام.

وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات والتعدين المنكشفة على الصين، بعدما خفض البنك المركزي للبلاد أسعار الإقراض الرئيسية في تحرك مفاجئ لإنعاش الطلب، إذ أظهرت البيانات تباطؤ الاقتصاد بشكل غير متوقع في يوليو.