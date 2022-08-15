وتأتي تصريحات رئيس "أرامكو" في الوقت الذي استؤنف فيه الإنتاج في العديد من المنصات البحرية الأميركية في خليج المكسيك بعد انقطاع وجيز الأسبوع الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو بنسبة 0.3 بالمئة إلى 97.88 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:34 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد انخفاض بنسبة 1.5 بالمئة يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الأميركي إلى 91.87 دولارا للبرميل، منخفضا بنحو 22 سنتا أو 0.2 بالمئة بعد انخفاض بنسبة 2.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، للصحفيين يوم الأحد إن الشركة مستعدة لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا إذا طلبت الحكومة السعودية ذلك.

وأضاف إن الشركة واثقة في قدراتها على زيادة الإنتاج في أي وقت تدعو فيه الحاجة إلى ذلك، أو بدعوة من الحكومة أو من وزارة الطاقة لزيادة الإنتاج.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن أدى ضرر لحق بأحد خطوط الأنابيب إلى تعطل الإنتاج في العديد من المنصات البحرية في خليج المكسيك.

وقال مسؤول في ميناء لويزيانا، إن المنتجين تحركوا لإعادة تنشيط بعض الإنتاج المتوقف بعد اكتمال الإصلاحات في وقت متأخر من يوم الجمعة.