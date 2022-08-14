واستنادا إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، زادت الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2022 بنسبة 40.5 بالمئة مقابل أرباح صافية بلغت نحو 17 مليارا و213 مليون درهم (ما يعادل نحو 4.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2021، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ووصلت أرباح 10 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في النصف الأول من العام الجاري إلى 13 مليار و815 مليون درهم بزيادة قدرها 42.6 بالمئة مقارنة بنحو 9 مليارات و686 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت أرباح 7 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 10 مليارات و362 مليون درهم في النصف الأول من 2022، بارتفاع بنسبة 37.7 بالمئة مقابل 7 مليارات و526 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2021.

واستحوذ بنك "أبوظبي الأول" على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل أرباحا صافية بنحو 8 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بارتفاع نسبته 50 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021، وزادت أرباح "بنك الإمارات دبي الوطني" بنسبة 11 بالمئة إلى 5.3 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، محققاً بذلك أعلى أرباح نصف سنوية منذ عام 2019.

وأظهرت نتائج بنك "أبوظبي التجاري" أن صافي الأرباح ارتفع إلى 3.059 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري بنسبة نمو 21 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من العام 2021، بينما حقق بنك "دبي الإسلامي" نموا قويا في صافي الأرباح بنسبة 45 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.7 مليار درهم مقابل 1.86 مليار درهم للفترة نفسها من العام السابق.

وارتفعت أرباح "بنك المشرق" إلى 1.4 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، بينما بلغت الأرباح التشغيلية نحو 1.9 مليار درهم بزيادة 17 بالمئة، ونمت الأرباح الصافية لمصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 30 بالمئة لتبلغ 1.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 1.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وسجل "بنك دبي التجاري" أرباحا صافية بنحو 866 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري بزيادة 28.1 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وارتفع صافي أرباح "مصرف الإمارات الإسلامي" بنسبة 23 بالمئة لتصل إلى 701 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري.

وزادت الأرباح الصافية لبنك "رأس الخيمة الوطني" إلى 527 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري بنمو على أساس سنوي جاوز 72 بالمئة، في حين نمت الأرباح الصافية لمصرف الشارقة الإسلامي إلى 361.9 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 25 بالمئة مقارنة بنحو 389.5 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع صافي أرباح بنك أم القيوين الوطني إلى 165.3 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري بارتفاع بنسبة 25.7 بالمئة مقارنة بنحو 131.48 مليون درهم في الفترة المقارنة من العام الماضي، فيما سجل "بنك الفجيرة الوطني" نموا بنسبة 97.5 بالمئة على أساس سنوي محققا أرباحا صافية بنحو 150.5 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري.

ووصلت أرباح "البنك العربي المتحد" إلى 83.27 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري بنمو على أساس سنوي جاوز 209 بالمئة، بينما نمت أرباح "مصرف عجمان" بأكثر من 21 بالمئة لتصل إلى 74.9 مليون درهم في النصف الأول من العام الحالي.

وتجاوزت أرباح "البنك التجاري الدولي" 55 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري بعد تحقيقه أرباحا صافية بنحو 34 مليون درهم في الربع الثاني من 2022، بزيادة على أساس ربعي بنسبة 67 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.