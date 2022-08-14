وأضاف الناصر للصحفيين في مكالمة عن الأرباح أن الطلب العالمي على النفط في حالة جيدة، وأن تخفيف الصين لقيود كوفيد والانتعاش في صناعة الطيران يمكن أن يزيد الطلب، بحسب رويترز.

وقال الناصر إن هناك طلبا قويا مع قدرة فائضة محدودة للغاية في الوقت الحالي مكررا الدعوة إلى مزيد من الاستثمار العالمي في قطاع الهيدروكربونات لتلبية الطلب في المستقبل.

وقال "نحن واثقون من قدرتنا على زيادة إنتاجنا إلى 12 مليونا في أي وقت تدعو الحاجة أو بدعوة من الحكومة أو من وزارة الطاقة لزيادة إنتاجنا".

وكانت أرامكو السعودية، أعلنت صباح اليوم، عن أرباح قياسية في الربع الثاني من العام الجاري، وصلت إلى 181.64 مليار ريال (ما يعادل 48.4 مليار دولار)، مقابل نحو 95.5 مليار ريال (25.5 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نحو 90 بالمئة.

وعزت الشركة هذه الزيادة في الأرباح، والتي تعتبر أكبر أرباح فصلية تحققها الشركة منذ إدراجها في البورصة عام 2019، إلى ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الكميات المباعة، بالإضافة إلى ارتفاع هوامش أرباح أعمال التكرير.

وتطالب الدول المستهلكة الكبرى للنفط، بزيادة الإنتاج، للحد من زيادة الأسعار، لكن تحالف "أوبك+" أقر في اجتماعه الأخير، زيادة طفيفة بمقدار 100 ألف برميل اعتبارا من أول سبتمبر المقبل.

وقال هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة "أوبك" في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، قبل أسبوعين، إن هذه الزيادة البسيطة في الإنتاج تهدف لإعطاء المنتجين المجال لمراقبة الأسواق بشكل أفضل وأكثر دقة خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن الأسواق تشهد حاليا تقلبات حادة وعدم وضوح في الرؤية بشكل كامل، بسبب المخاوف الاقتصادية من جهة ومخاوف شح الإمدادات ونقص الطاقة الإنتاجية الفائضة من جهة أخرى.

وأكد الغيص على أهمية ضخ استثمارات في مجالات الحفر والاستكشاف والإنتاج، من أجل ضمان توفر قدرة فائضة احتياطية في حالة الحاجة لها.

وسبق أن أعلنت السعودية أنها تعمل على خطط لزيادة قدرتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027. وذكر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في قمة "جدة للأمن والتنمية"، التي عقدت في يوليو الماضي، بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه بعد الوصول إلى مستوى 13 مليون برميل يوميا "لن يكون لدى المملكة أي قدرة إضافية لزيادة الإنتاج".