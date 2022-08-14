وقالت مجموعة تداول، في إفصاح للبورصة، يوم الأحد، أن صافي الربح في الربع المنتهي في 30 يونيو انخفض إلى 137.7 مليون ريال (36.68 مليون دولار) من 181.1 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق.

وقالت المجموعة إن نفقات التشغيل ارتفعت 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 160.6 مليون ريال في الربع الثاني بسبب زيادة في الرواتب والمنافع المتعلقة بها، والتي تعد أكبر بنود التكاليف.

وفيما يتعلق بالنصف الأول، فقد تراجعت أرباح مجموعة تداول في أول ستة أشهر من 2022، إلى 278.3 مليون ريال، مقابل 362 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض 23 بالمئة.

وقال خالد بن عبدالله الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، إن المجموعة تعمل على تطوير وزيادة جاذبية سوق المال السعودية لاستقبال الأعداد المتنامية للطروحات العامة الأولية، مشيرا إلى أن عدد الشركات المدرة في السوقين الرئيسية والموازية وصل إلى 246 شركة مدرجة.