وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت، يوم الأحد، إن ربحها الصافي نصف السنوي هبط بنسبة 43.7 بالمئة ليصل إلى 28.82 مليون دينار في الستة أشهر الأولى من 2022 مقارنة مع 51.211 مليون في الفترة المقابلة من 2021.

وعزت الشركة هبوط الأرباح إلى إدراج نتائج العمليات غير المستمرة في السنة المقارنة علما بأن "أجيليتي" كانت قد باعت قطاع الخدمات اللوجستية في أغسطس 2021 وبالتالي فإن بيانات هذا القطاع بقيت مدرجة ضمن بيانات أجيليتي المجمعة إلى هذا التاريخ.

وأضاف البيان "أما صافي الربح من الأعمال المستمرة فقد زاد بنسبة اثنين بالمئة في الربع الثاني من 2022".

تأسست "أجيليتي" عام 1979 وتعمل في مجال تجهيز، وإقامة، وإدارة، وتأجير المخازن بجميع أشكالها، وتخزين البضائع داخل المناطق الجمركية أو خارجها إلى جانب عمليات الشحن ونقل البضائع، وهي واحدة من أكبر مزودي الخدمات اللوجستية في العالم، بحسب موقعها الإلكتروني.

وكانت "أجيليتي" قالت الأسبوع الماضي، إنها وقعت عقود تسهيلات تمويلية جديدة قيمتها 1.4 مليار يورو (1.42 مليار دولار) وتتوقع الدخول في تسهيلات جديدة قيمتها 400 مليون يورو في الأسابيع المقبلة لتحل محل أخرى قائمة.

وأوضحت الشركة أن هذه التسهيلات ستستخدم لتمويل خطط نموها، ومنها التمويل الطويل الأجل للاستحواذ على شركة "جون مينزيس" البريطانية.

وكانت "أجيليتي"، قالت قبل نحو أسبوعين، إنها انتهت من جميع الإجراءات الخاصة بعملية الاستحواذ على شركة "جون مينزيس" البريطانية، بقيمة 285 مليون دينار كويتي (763 مليون جنيه إسترليني).

وأضافت "أجيليتي" أنها ستدمج عمليات "جون مينزيس" مع عمليات شركة ناشيونال لخدمات الطيران "ناس".