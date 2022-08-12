وصعد المؤشر "داو جونز" الصناعي عند الفتح 94.05 نقطة، أو بنسبة 0.28 بالمئة، إلى 33430.72 نقطة.

وسجل المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" ارتفاعا بواقع 17.75 نقطة، أو بنسبة 0.42 بالمئة في بداية التداولات ليصل إلى 4225.02 نقطة، في حين تقدم المؤشر "ناسداك" المجمع 86.40 نقطة، أو 0.68 بالمئة، إلى 12866.31 نقطة.

وتراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة، إلى 8.5 بالمئة في يوليو الماضي على أساس سنوي، بأكثر من التوقعات، لكنه لا يزال عند مستوياته المرتفعة الأعلى منذ أكثر من 40 عاما.

وعزز التراجع في معدل التضخم من شهية المستثمرين لشراء الأسهم، إذ يرى المستثمرون أن تراجع معدلات التضخم قد يخفف من حدة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة.