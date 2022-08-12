وقالت "إعمار"، أكبر مطور عقاري في دبي، إنها توصلت إلى اتفاق مع شركة "دبي القابضة"، لشراء حصتها في المشروع المشترك بينهما، على أن يتم دفع المقابل بالتساوي نقدا وأسهما في "إعمار"، ما يجعل "دبي القابضة" ثاني أكبر مساهم فيها.

وأكبر مساهم في "إعمار"، المدرجة في بورصة دبي، حاليا، هو مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، صندوق الثروة السيادي التابع لإمارة دبي، الذي يملك 24.07 بالمئة أو نحو 1.97 مليون سهم، بحسب رويترز.

وبحسب إفصاح "إعمار" للبورصة، سيتم سداد قيمة الصفقة "50 بالمئة نقدا، بما فيها مبلغ مؤجل بقيمة 1.250 مليار درهم مستحق الدفع خلال 3 سنوات، والـ 50 بالمئة الأخرى سند إلزامي قابل للتحويل إلى أسهم في شركة إعمار العقارية".

ومن المتوقع أن يغطي مشروع "دبي كريك هاربور"، وهو مشروع عقاري سكني وتجاري، ستة كيلومترات مربعة لدى اكتماله، وفقا لموقعه على الإنترنت. وتوقف تطوير المشروع في عام 2020 بسبب وباء كورونا، على الرغم من أن سوق العقارات في دبي انتعش بقوة منذ ذلك الحين.

وقالت "إعمار"، التي شيدت برج خليفة في دبي، أطول برج في العالم، إنها سجلت مبيعات قيمتها 3.6 مليار درهم في "دبي كريك هاربور" في النصف الأول من العام، و4.2 مليار درهم في عام 2021 بالكامل.