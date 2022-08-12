وكانت مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة قد أعطت آمالا بأن يكون رفع معدلات الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أقل حدة، كما عززت من إقبال المستثمرين على المخاطرة.

وقفز المؤشر "نيكي" بنسبة 2.62 بالمئة إلى 28546.98 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 12 يناير.

وارتفع المؤشر، الذي سجل أكبر مكاسب يومية في ثلاثة أسابيع، بنسبة 1.32 بالمئة خلال الأسبوع، محققا ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.

وارتفع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا بنسبة 2.04 بالمئة إلى 1973.18 نقطة وصعد 1.34 بالمئة خلال الأسبوع.

وأظهرت بيانات، يوم الأربعاء، أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم تتغير في يوليو مقارنة بشهر يونيو، مما حفز مراهنات على أن الفيدرالي قد يبطئ وتيرة رفع معدلات الفائدة.

وقال مدير عام قسم الأبحاث في "تشيباجين لإدارة الأصول"، جون موريتا، إن السوق اليابانية أقوى اليوم من توقعاته، موضحًا أن المستثمرين الآن لديهم الحافز لشراء الأسهم، بسبب تباطؤ وتيرة التضخم في الولايات المتحدة.

وقفز سهم مجموعة "سوفت بنك" بنسبة 5.55 بالمئة، ليقدم المساهمة الأكبر في ارتفاع مؤشر "نيكي"، وذلك بعد أن قالت مجموعة الاستثمار التكنولوجي إنها ستحقق مكاسب بقيمة 34.1 مليار دولار من خلال تقليص حصتها في مجموعة "علي بابا" القابضة.

وارتفع سهم "طوكيو إلكترون" لمعدات صنع الرقائق 4.53 بالمئة وارتفع سهم "فانوك" لصناعة الروبوتات بنسبة 5.89 بالمئة.

وزاد سهم "هوندا موتور" بنسبة 3.82 بالمئة بعد أن رفعت شركة صناعة السيارات توقعاتها للأرباح التشغيلية للعام بأكمله بفضل ضعف الين.

وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33.