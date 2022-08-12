وأعلن المركزي، خلال اجتماعه يوم الخميس، أن معدل الفائدة الأساسي ارتفع إلى 69.5 بالمئة من 60 بالمئة قبل الزيادة، وذلك بعد أن رفع المركزي معدلات الفائدة بواقع 800 نقطة أساس قبل نحو أسبوعين.

وارتفع معدل التضخم في الأرجنتين بنسبة 7.4 بالمئة على أساس شهري خلال يوليو، إذ أظهرت البيانات الحكومية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 71 بالمئة على أساس سنوي، مقابل ارتفاع بلغت نسبته 64 بالمئة في شهر يونيو.

وقال المركزي الأرجنتيني إن القرار برفع معدلات الفائدة سيساعد في تخفيض نسبة التضخم في الأشهر المقبلة من العام، كما سيعزز من الاستقرار المالي واستقرار أسعار الصرف.

وتعتبر خطوة رفع معدلات الفائدة أحد النقاط المتفق عليها بين حكومة الأرجنتين وممثلي صندوق النقد الدولي، بهدف التوافق حول صفقة للديون بقيمة 45 مليار دولار.

وكانت الأرجنتين قد أعلنت في وقت سابق عن تعديل حكومي بهدف تعيين وزراء جدد يعملون على تحسين الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.