قالت الشركة المشغلة لخطوط الأنابيب، "جيه.إس.سي أوكرترانسنافتا"، التابعة لشركة "نافتوغاس" إنها استأنفت العمليات حال استلام المدفوعات من شركة النفط الهنغارية "إم.أو.إل" مساء الأربعاء.

وأوقفت أوكرانيا تدفقات النفط الروسية عبر دروجبا في الرابع من أغسطس بعد أن منعتها العقوبات الغربية المفروضة على روسيا من استلام رسوم الضخ من موسكو.

وتأثرت سلوفاكيا وهنغاريا وجمهورية التشيك بتعليق التدفقات عبر دروجبا يوم الثلاثاء لأن هذه الدول تعتمد بشدة على الخام الروسي وقدرتها محدودة على استيراد بديل عبر البحر.