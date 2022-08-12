وقرار العفو رمزي إلى حد كبير، إذ أنهى لي بالفعل فترة الإفراج المشروط بعد أن قضى 18 شهرا في السجن بتهمة رشوة تتعلق بفترة عمله في مركز قيادي في أكبر شركة عالمية لصناعة الهواتف الذكية وشرائح الذاكرة.

لكن محللين قالوا إن قرار العفو يعني أن لي سيكون قادرا على القيام بأنشطة تجارية بقدر أكبر من الحرية، وربما يكون مؤشرا على بعض التنقلات الكبيرة في "سامسونغ".

وقال وزير العدل، هان دونج هون، في إفادة صحفية "مع الحاجة الملحة للتغلب على الأزمة الاقتصادية المحلية، اخترنا بعناية القادة الاقتصاديين الذين يقودون محرك النمو الوطني من خلال الاستثمار التكنولوجي النشط وخلق فرص العمل ليتم العفو عنهم".

وأصدر الرئيس عفوا أيضا عن شين دونج بين رئيس "لوت غروب" الذي كان يقضي حكما بالسجن لمدة عامين ونصف العام بتهم رشوة.

ولم تعلق "سامسونغ" على الأمر حتى الآن.

وقالت "لوت غروب" في بيان "نشكر الحكومة والشعب بصدق لقرارهما منح العفو، وسيواصل الرئيس شين دونج بين والعاملين في لوت المساهمة في تخطي الأزمة العالمية المعقدة".