وأفاد ميقاتي بأنه تقدم بالطلب إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي وافق على التمديد بنفس شروط الاتفاق الحالي، الذي وُقع في العام الماضي، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وفي يوليو 2021، عرض العراق على الحكومة اللبنانية، التي تعاني من ضائقة مالية، مليون طن من زيت الوقود الثقيل لمدة سنة مقابل خدمات تشمل الرعاية الصحية لمواطنين عراقيين.

وكان الهدف من الاتفاق تخفيف النقص الحاد في الكهرباء في لبنان، الذي بلغ حد الأزمة في الصيف الماضي، عندما عجزت الحكومة عن دعم واردات الوقود.

وبعد ذلك، ألغى لبنان هذا الدعم وارتفعت أسعار الوقود ارتفاعا كبيرا. ثم أدت العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا إلى زيادة الأسعار العالمية هذا العام.

ومع عدم قدرة الحكومة على توفير الوقود لمحطات الطاقة العامة، أصبحت معظم المنازل في البلاد دون كهرباء، من التي توفرها الدولة، لنحو 22 ساعة يوميا.