وبحلول الساعة 13:48 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.29 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 98.69 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام تكساس الأميركي 1.45 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 93.38 دولار للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، التي تتخذ من باريس مقرا لها، في تقريرها الشهري عن النفط، إن أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء ارتفعت إلى مستويات قياسية جديدة، مما حفز التحول من الغاز إلى النفط في بعض البلدان.

وعلى النقيض من ذلك، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022، مستشهدة بالتأثير الاقتصادي لغزو روسيا لأوكرانيا والتضخم المرتفع وجهود احتواء جائحة كورونا.

وتتوقع أوبك أن يرتفع الطلب على النفط في 2022 بمقدار 3.1 مليون برميل يوميا، بانخفاض 260 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة.

ومع ذلك، لا تزال تتوقع رقما إجماليا للطلب العالمي على النفط أعلى من وكالة الطاقة الدولية لعام 2022.

وأدى ارتفاع مخزونات النفط الأميركية الأسبوع الماضي واستئناف تدفقات الخام في خط أنابيب يزود وسط أوروبا إلى الحد من مكاسب الأسعار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام ارتفعت 5.5 مليون برميل في الأسبوع الأخير وهو ما يزيد كثيرا عن توقعات بزيادة قدرها 73 ألف برميل.