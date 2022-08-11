وتوقعت "أوبك" في تقرير سوق النفط لشهر أغسطس أن ينمو الطلب على النفط خلال العام الجاري بمقدار 3.1 مليون برميل يوميا، ليصل متوسط الطلب الإجمالي على النفط إلى 100 مليون برميل يوميا هذا العام.

وكانت "أوبك" تتوقع في التقرير السابق، الخاص بشهر يوليو، أن يصل النمو في الطلب على النفط خلال العام الجاري إلى 3.36 مليون برميل يوميا، وأن يبلغ إجمالي الطلب 100.3 مليون برميل يوميا خلال 2022.

وتتناقض توقعات "أوبك"، مع وجهة نظر وكالة الطاقة الدولية، التي رفعت في وقت سابق يوم الخميس توقعاتها للطلب في 2022، مشيرة إلى زيادة استخدام النفط لتوليد الطاقة.

وفيما يتعلق بعام 2023، أبقت "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب على النفط عند مستوى 2.7 مليون برميل يوميا، ليصل في المتوسط إلى 102.7 مليون برميل يوميا.

وذكر تقرير "أوبك" أن إنتاج مجموعة الدول الأعضاء في المنظمة ارتفع بمقدار 162 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 28.84 مليون برميل يوميا.

وانتعش الطلب على النفط ومن المتوقع أن يتجاوز مستويات 2019 هذا العام، حتى مع ارتفاع الأسعار، وذلك بالتزامن مع تعافي الاستهلاك بعد وباء كورونا.