وسجلت القيمة السوقية لسوق أبوظبي المالي مستوى قياسيا مرتفعا فوق 2.13 تريليون درهم (حوالي 580 مليار دولار).

وكانت العالمية القابضة قد سجلت أرباحا قياسية في النصف الأول 2022 عند 2.8 مليار دولار بزيادة نسبتها 137 بالمئة.

وواصل سوق أبوظبي الإماراتية الصعود للجلسة الخامسة على التوالي، مدعومة بماراثون إعلان النتائج النصفية للشركات المدرجة، وسط توقعات بتحقيق المزيد من الأرباح.

وعلى صعيد أحجام التداول، تصدر سهم إشراق بأكثر من 52 مليون سهم، وملتبلاي 40 مليون سهم، ومنازل 35 مليون سهم، ودانا 13 مليون سهم، وأدنوك للتوزيع 13 مليون سهم

وبالنظر لقيم التداول، فقد تصدر العالمية القابضة بأكثر من 372 مليون درهم، تلاها كل من الخليج الأول وألفا ظبي بـ 187 و103 مليون درهم على التوالي.