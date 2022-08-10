وصرح المتحدث باسم المصفاة، انطون مولنار، لوكالة الأنباء الفرنسية، أن "النفط الخام يصل مجددا الى سلوفاكيا عبر خط أنابيب دروجبا ويفترض أن تستأنف الإمدادات غدا إلى المجر".

وكانت روسيا قالت إن صادرات النفط إلى أوروبا عبر الجزء الجنوبي من خط أنابيب "دروجبا" قد توقفت منذ أوائل أغسطس، مما أحيا المخاوف بشأن نقص المعروض.

وقالت شركة "ترانسنفت" الروسية، التي تحتكر خط الأنابيب، إن أوكرانيا علقت تدفق النفط عبر الخط، لأن العقوبات الغربية حالت دون تسديد موسكو مقابل رسوم العبور.

وذكرت مجموعة "إم.أو.إل" المجرية للطاقة أن تدفق النفط إلى وسط أوروبا عبر خط أنابيب "دروجبا" سيستأنف بعد فترة وجيزة، بعدما حولت المجموعة رسوم العبور عن استخدام القسم الأوكراني من الخط.