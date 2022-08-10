وأظهر تقرير من وزارة العمل الأميركية، اليوم الأربعاء، أن أسعار المستهلكين لم ترتفع على الإطلاق في يوليو مقارنة مع يونيو، مما يشير إلى أبطأ تضخم شهري في أكثر من عامين مع هبوط أسعار الوقود.

وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع لوكالة رويترز انخفاض التضخم السنوي في يوليو إلى 8.7 بالمئة، وارتفاعه بنسبة 0.2 بالمئة فقط على أساس شهري في أعقاب انخفاض بنحو 20 بالمئة في تكلفة البنزين. وارتفعت أسعار البنزين في النصف الأول من هذا العام بسبب الحرب في أوكرانيا.

ويتوقع المتعاملون حاليا أن البنك المركزي الأميركي سيرفع معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر القادم، وليس الخمسة وسبعين نقطة أساس التي كانوا قد توقعوها قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين.

والنطاق الحالي الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة هو الآن بين 2.25 بالمئة و2.50 بالمئة.

ورغم ذلك فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يدرس ما إذا كان سيقرر زيادة أخرى كبيرة الحجم في سعر الفائدة في سبتمبر.

وكان الاحتياطي الفيدرالي أشار إلى أن هناك حاجة إلى العديد من الانخفاضات الشهرية في مؤشر أسعار المستهلكين قبل أن يتخلى عن تشديد السياسة النقدية المتزايدة التي اتبعها لترويض التضخم الذي يبلغ أعلى مستوياته في أربعة عقود.