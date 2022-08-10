وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا أو بنسبة 0.76 بالمئة إلى 95.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:28 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 64 سنتا أو بنسبة 0.71 بالمئة إلى 89.86 دولار.

وكانت عقود الخامين قد هبطت بأكثر من دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وذكرت مجموعة "إم.أو.إل" المجرية للطاقة أن تدفق النفط إلى وسط أوروبا عبر خط أنابيب "دروجبا" سيستأنف بعد فترة وجيزة، بعدما حولت المجموعة رسوم العبور عن استخدام القسم الأوكراني من الخط.

وقال محللون إن مخاوف الطلب أثرت أيضا على الأسعار.

وقال ستيفن برينوك، المحلل في "بي.في.إم"، إن المخاوف من تقويض الطلب نتيجة للركود هي المحرك الأكبر للأسعار في الوقت الحالي والسبب الرئيسي وراء تداول خام برنت دون 100 دولار للبرميل.

وسيجري التدقيق في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة، المقرر صدوره في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، اليوم الأربعاء، سعيا لإرشادات بشأن مدى حدة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمعدلات الفائدة في الأشهر المقبلة.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من أغسطس، وذلك وفقا لمصادر بالسوق نقلا عن أرقام لمعهد البترول الأميركي.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع مخزونات الخام نحو 100 ألف برميل.