وكانت سفينة الشحن "رازوني" التي ترفع علم سيراليون قد غادرت ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود في أول أغسطس محمّلة بـ 26 ألف طن من الذرة، وكان من المفترض أن تصل إلى مرفأ طرابلس في لبنان الأحد الماضي.

وأوضحت السفارة الأوكرانية مساء الثلاثاء، أن تأخر تسليم الشحنة خمسة أشهر "دفع الشاري والبائع إلى الاتفاق على إلغاء الطلبية". وأشارت إلى أن البائع يدرس "طلبات أخرى لشراء الحبوب".

وكان قد جرى تفتيش "رازوني" الأسبوع الماضي في إسطنبول من قبل خبراء أتراك وروس. وهي حاليا متوقفة في مرسين بجنوب تركيا وفق موقع تتبع حركة الملاحة البحرية.

ووقعت روسيا وأوكرانيا في 22 يوليو الماضي على اتفاقيتين منفصلتين، برعاية تركيا والأمم المتحدة، تسمحان بتصدير الحبوب الأوكرانية رغم الحرب، والمنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية.

وغادرت ثلاث سفن تحمل الذرة الموانئ الأوكرانية الجمعة، متجهة إلى إيرلندا وإنجلترا وتركيا، وفقا لوزارة الدفاع التركية.

ووصلت يوم الاثنين أول سفينة إلى وجهتها النهائية في تركيا.

وغادرت ثماني سفن الموانئ الأوكرانية منذ توقيع الاتفاق، حسبما أعلنت السلطات الأوكرانية، التي أشارت إلى أنه من المتوقع الوصول إلى معدل ثلاث إلى خمس سفن يوميا في الأسبوعين المقبلين.