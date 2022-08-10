وبحسب أرقام الإنتاج، زاد إنتاج العراق بشكل طفيف عن حصته المحددة وفقا لـ "أوبك+" عند 4.580 مليون برميل يوميا لشهر يوليو.

وتستخدم "أوبك+"، التي تضم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا، متوسط أرقام الإنتاج وفقا للمصادر الثانوية لتحديد مدى الامتثال بحصص الإنتاج.

ووضعت مصادر ثانوية إنتاج العراق بما يقل في المتوسط بنحو 34 ألف برميل يوميا عن حصته في الربع الثاني، وبما يقل 75 ألف برميل يوميا عن حصته في يونيو.

وسيُنشر متوسط أرقام الإنتاج وفقا لمصدر ثانوي عن شهر يوليو في تقرير "أوبك+" الشهري المقرر صدوره غدا الخميس.

وكانت وزارة النفط العراقية، قالت في مطلع الشهر الجاري، إن صادرات البلاد من الخام بلغت 3.303 مليون برميل يوميا في يوليو.

وأضافت أن معدل سعر البرميل بلغ نحو 103.60 دولار، بينما بلغ إجمالي الإيرادات لذلك الشهر 10.608 مليار دولار.

وقررت مجموعة "أوبك+" الأسبوع الماضي زيادة طفيفة في إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا اعتبارا من سبتمبر المقبل، وذلك مقارنة مع حوالي 432 ألفا ثم 648 ألف برميل إضافية في الشهرين السابقين.