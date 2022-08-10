وتعليقا على النتائج، أكد فهد المخيزيم، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية، في بيان صحافي، أن النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من 2022 جاءت مواكبة للاستراتيجية التي وضعتها الشركة.

وتابع قائلا: "على الرغم من وجود تراجع ما يقارب 11.1 مليون دولار في أرباح الربع الثاني من العام الحالي، إلا أن الشركة لا زالت تحافظ على صافي أرباح مالية بقيمة 39.1 مليون دولار وبواقع 4.9 سنت للسهم الواحد منذ بداية عام 2022".

ومن جهة إجمالي الأصول، أضاف المخيزيم لقد شهد الأداء نمواً نسبته 15.2 بالمئة، لترتفع إلى ما قيمته 899.6 مليون دولار بنهاية النصف الأول من 2022، مقارنة مع 795.5 مليون دولار قيمة إجمالي الموجودات في نهاية النصف الأول من 2021، على الرغم من توزيع الشركة لما يقارب الـ 117.4 مليون دولار أرباحاً نقدية عن عام 2021.

وكشف المخيزيم أن إجمالي الأصول المدارة من قبل شركة الاستثمارات الوطنية شهدت ارتفاعاً بما نسبته 5.5 بالمئة لتصبح 3.684 مليار دولار، مقارنة مع أصول مدارة بلغت 3.55 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام 2021.

وسجلت الإيرادات الشاملة الأخرى نمواً خلال النصف الثاني من العام الحالي بنسبة 4.7 بالمئة لتصل إلى 27.1 مليون دولار، مقارنة مع 26.2 مليون دولار خلال النصف الأول من 2021.

وأضاف المخيزيم: "ارتفع إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم بنسبة 6.2 بالمئة لتبلغ 655 مليون دولار، مقارنة مع 628.5 مليون دولار خلال النصف الأول من 2021.

كما أشاد المخيزيم بالأداء والمجهودات الاستثنائية والتي تضمنت التخارج من 3 استثمارات للشركة، الأول منها من شركة عقارية محلية بما قيمته 23.1 مليون دولار، والثاني من شركة عالمية للاستثمار والعقار بقيمة 6.6 ملايين يورو، إلى جانب صفقة "ان أي سي سان بيترو".

وقال المخيزيم إن الاستثمارات الوطنية أدارت وبنجاح العديد من الاكتتابات الخاصة والإدراجات النوعية في بورصة الكويت خلال 2022، حيث عملت الشركة كمنسق رئيسي ومستشار إدراج لشركة أولاد علي الغانم للسيارات، إحدى الشركات المساهمة الرائدة في قطاع السيارات في الكويت والموزع الرسمي لعلامات تجارية عالمية، حيث تم الحصول على موافقة هيئة أسواق المال وبورصة الكويت على بدء تداول أسهم الشركة في بورصة الكويت (السوق الأول) ابتداءً من تاريخ 7 يونيو 2022.

وقد استهدف الاكتتاب طرح ما يصل إلى124,875,000 مليون سهم من أسهم شركة أولاد علي الغانم للسيارات بسعر بلغ 2.58 دولار للسهم الواحد (بقيمة إجمالية تصل إلى 322.79 مليون دولار) للمستثمرين المؤهلين من أجل زيادة قاعدة المساهمين كأحد المتطلبات الأساسية للإدراج في السوق الأول لبورصة الكويت.

وتلقت الشـركة طلبات أولية بقيمة 3.52 مليار دولار بتغطية قاربت 11 مرة من قيمة الطرح.

كما ذكر المخيزيم أن شركة الاستثمارات الوطنية نجحت في القيام بدور مدير الإصدار ووكيل اكتتاب للطرح العام للشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة، حيث تم بنجاح استكمال زيادة رأس مال الشركة بقيمة 68.5 مليون دولار وتمثل ما نسبته 233 بالمئة تقريباً من رأس المال الحالي المصدر والمدفوع، وبذلك تم تغطية كامل مبلغ الزيادة في راس المال بنسبة 100 بالمئة، بالإضافة إلى ذلك الطرح الخاص لشركة مجموعة الراي الإعلامية، وإلى جانب عملها كمستشار استثمار لعملية الدمج بين شركة بوبيان للبتروكيماويات والمجموعة التعليمية القابضة، ومستشار استثمار لعملية الدمج بين شركة الصفاة للاستثمار وشركة كاب كورب للاستثمار.

وعن أداء قطاع الاستثمارات البديلة قال المخيزيم أن القطاع قام بالاستثمار في صندوقين أحدهما صندوق ملكية خاصة برأس مال قدره 20 مليار دولار يستثمر في قطاع التكنولوجيا والمدار من قبل شركة سيلفر ليك (Silver Lake)، والآخر صندوق يستثمر في التمويل الخاص والملكية الخاصة برأس مال قدره 9.5 مليارات دولار، ويدار من قبل شركة اتش بي اس انفيستمنت بارتنرز (HPS Investment Partners).