وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، يوم الأربعاء، إن ربحها الصافي في النصف الأول بلغ 7.39 مليون دينار مقارنة مع خسارة 11.69 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوصت الشركة الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30 بالمئة من رأس المال أي 6.6 مليون دينار عن فترة النصف الأول من 2022.

وتشهد حركة الطيران تحسنا كبيرا في الشهور الماضية مع انحسار تداعيات وباء كورونا الذي ضرب قطاع الطيران في العامين الماضيين، وهو ما ساهم في تحسن نتائج أعمال الشركات العاملة في الطيران.

وكانت طيران الجزيرة قد أعلنت في وقت سابق عن خطتها لفتح باب توظيف نحو 200 طيار، وذلك لتشجيع قطاع الطيران بالكويت، كما ستفتتح الشركة أكاديمية للطيران، فيما قامت مؤخرا بتوقيع عقد جديد مع "إيرباص" بقيمة 3.2 مليارات دولار للاستحواذ على 28 طائرة.

ووصل استيعاب مبنى الجزيرة إلى 3.8 ملايين راكب فيما تتوقع الشركة وصول عدد الركاب إلى 5 ملايين راكب خلال السنوات الـ 3 المقبلة.

يذكر أن طيران الجزيرة الكويتية تأسست في أبريل 2004، وهي تخدم أكثر من 50 وجهة في الشرق الأوسط وأوروبا وجنوب ووسط آسيا، بحسب موقعها الإلكتروني.