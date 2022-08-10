وقال روبرتو سينجولاني في مقابلة تلفزيونية إن خزانات الغاز في إيطاليا مملوءة بنسبة 75 بالمئة وتتجه للوصول إلى مستوى 90 بالمئة الذي تستهدفه البلاد قبيل الشتاء.

وأضاف أنه بموجب اتفاقية توصلت إليها دول الاتحاد الأوروبي في يوليو، ستخفض إيطاليا استخدام الغاز بمقدار خمسة مليارات متر مكعب هذا العام.

وحصلت إيطاليا على 40 بالمئة من مجمل وارداتها من الغاز العام الماضي من روسيا، وتسعى جاهدة لخفض اعتمادها على الغاز الروسي.

وكانت الجزائر قد أعلنت الشهر الماضي عن اتفاق لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي بقيمة أربعة مليارات دولار.

وفي سياق متصل، أكدت "سوناطراك" الجزائرية في يوليو الماضي، أنها ستضيف نحو 4 مليارات متر مكعب إلى إمداداتها التي تتلقاها مجموعة "إيني" الإيطالية وشركاؤها الإيطاليون الآخرين.

وتدير "إيني" مع "سوناطراك" خط أنابيب "ترانسميد" الذي يربط الجزائر بإيطاليا، عبر تونس. وتبلغ طاقته الاستيعابية 32 مليار متر مكعب سنويا.

ومنذ مطلع العام، أرسلت الجزائر لإيطاليا 13.9 مليار متر مكعب من الغاز، أي أكثر بـ113 بالمئة من الكميات المتوقعة. وتتوقع أن تزودها بستة مليارات مكعبة إضافية بحلول نهاية العام.