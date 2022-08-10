وقالت الوكالة الحكومية إن إنتاج الغاز الجاف سيزيد إلى 96.59 مليار قدم مكعبة يوميا في 2022 وإلى 100.02 مليار قدم مكعبة يوميا في 2023، من مستوى قياسي بلغ 93.55 مليار قدم مكعبة يوميا في 2021 .

كما توقعت أن يرتفع استهلاك الغاز من 82.97 مليار قدم مكعبة يوميا في 2021 إلى 85.16 مليار قدم مكعبة يوميا في 2022 قبل أن يتراجع إلى 84.84 مليار قدم مكعبة يوميا في 2023. ويقارن ذلك مع مستوى قياسي بلغ 85.29 مليار قدم مكعبة يوميا في 2019 .

وبحسب تقديرات الوكالة، فأن صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال ستصل إلى 11.16 مليار قدم مكعبة يوميا في 2022 وإلى 12.68 مليار قدم مكعبة يوميا في 2023، ارتفاعا من مستوى قياسي بلغ 9.76 مليار قدم مكعبة يوميا في 2021.

وقدرت إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الفحم في الولايات المتحدة سيرتفع من 578 مليون طن في 2021 إلى 599 مليون طن في 2022 وإلى 601 مليون طن في 2023 مع تزايد الطلب في الخارج.

وهبط إنتاج الفحم الأميركي في 2020 إلى 535 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ عام 1965 .

وبينما ينمو الاقتصاد ويحرق المستهلكون المزيد من النفط والغاز، توقعت إدارة معلومات الطاقة أن ترتفع انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من أنواع الوقود الأحفوري إلى 4.943 مليار طن في 2022 من 4.872 مليار طن في 2021، قبل أن تهبط إلى 4.864 مليار طن في 2023 .

ويقارن ذلك مع 4.577 مليار طن في 2020 الذي كان أدنى مستوى منذ عام 1983 .