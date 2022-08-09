وقالت شركة "ترانسنفت" الروسية، التي تحتكر خط الأنابيب، إن أوكرانيا علقت تدفق النفط عبر الخط، لأن العقوبات الغربية حالت دون تسديد موسكو مقابل رسوم العبور.

وارتفع خام برنت 1.42 دولار أو بنسبة 1.5 بالمئة إلى 98.07 دولارا للبرميل في الساعة 11:13 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط في وقت سابق إلى 94.90 دولار.

كما ارتفع خام غرب تكساس الأميركي بنحو 1.01 دولار أو 1.1 بالمئة إلى 91.77 دولار.

يأتي هذا التطور المتعلق بخط أنابيب "دروجبا" في الوقت الذي كانت فيه مخاوف الإمداد تتراجع، وسط قلق متزايد بشأن الركود.

وفي وقت سابق، تعرض النفط لضغوط بسبب المحادثات الجارية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، والذي سيسمح بزيادة صادرات النفط الإيرانية.

وارتفعت أسعار النفط في وقت سابق من العام، بعد أن أدت أزمة أوكرانيا إلى زيادة المخاوف المتعلقة بالإمدادات، مما دفع سعر خام برنت لبلوغ 139 دولارا في مارس، أي بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق.