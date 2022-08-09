وأضافت الشركة المتخصصة بصناعة السيارات في بيان لها اليوم، أن 16 عاملا في مصنع مدينة تسوتسومي قد أُصيبوا بفيروس كورونا.

وعلقت "تويوتا" إنتاج الخط مساء الاثنين.

وقال متحدث باسم الشركة لرويترز إن إنتاج 660 مركبة سيتأثر بالتعليق.

وكانت الأرباح التشغيلية لشركة "تويوتا" قد تراجعت في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 42 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل 578.66 مليار ين، أي نحو 4.3 مليار دولار.

وكانت الشركة اليابانية قد حققت أرباحًا تشغيلية للربع الأول من العام المالي الماضي بقيمة 997.4 مليار ين (7.4 مليار دولار).