وسيكون البرنامج بالتعاون مع بنك الاحتياطي الأسترالي، ومركز الأبحاث التعاوني للتمويل الرقمي.

وسيعمل البرنامج على دراسة الاستخدامات المبتكرة للعملة الرقمية المقترحة، وكيف يمكن أن تساهم بشكل إيجابي في اقتصاد البلاد، فضلا عن الأعمال الاقتصادية التي يمكن أن تستفيد من هذه العملة، بالإضافة إلى دراسة الاعتبارات التكنولوجية والتنظيمية والقانونية لإصدار عملة رقمية رسمية معتمدة.

كما سيعمل البرنامج البحثي على التشاور مع أطراف من القطاع الصناعي، بهدف تطوير حالات افتراضية يمكن أن توضح كيف ستستفيد الشركات العاملة في الاقتصاد الأسترالي من إطلاق العملة الرقمية، بجانب دراسة الآثار الإيجابية على الاقتصاد من وجهة نظر قطاعات اقتصادية مختلفة.

وتعمل الصين حاليًا على تطوير "يوان رقمي"، إذ قامت بالعديد من المعاملات المالية باستخدام اليوان الرقمي تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار.

ويدرس البنك المركزي لدول وسط أفريقيا، الذي يتبعه 6 دول بوسط القارة، إطلاق عملة رقمية مشتركة، بهدف تحديث أداوت الدفع وتعزيز الشمول المالي في المنطقة.