وأوضحت الشركة، في إفصاح لها نشر على موقع البورصة، أنه سيتم تصدير الأسمدة المنتجة في المصنع بالكامل إلى الهند بموجب عقد بيع طويل الأجل وتزويد المصانع الهندية بالفوسفات الخام.

وأضافت أنه من المتوقع البدء بدراسة وتقييم هذه المشاريع قبل نهاية العام الحالي.

وكانت نتائج أعمال شركة مناجم الفوسفات الأردنية قد أظهرت أن صافي ربحها في الربع الثاني من العام الحالي قفز 313 بالمئة إلى 223 مليون دينار (حوالي 315 مليون دولار) مقارنة مع 54 مليونا في نفس الفترة من العام الحالي.

ووفقا لافصاح للشركة نشر على موقع البورصة الإلكتروني الأسبوع الماضي، فقد ارتفعت قيمة المبيعات في الربع الثاني 140 بالمئة إلى 531 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.