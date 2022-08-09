وأغلق "نيكي" على انخفاض بنسبة 0.88 بالمئة إلى 27999.96 نقطة، بعد أداء متذبذب طوال الجلسة.

وهبط المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا بنسبة 0.73 بالمئة.

ومن بين أسهم الشركات المدرجة على المؤشر "نيكي" وعددها 225، سجل 155 منها تراجعًا، فيما استقر ثلاثة أسهم، وارتفع 67 سهما.

وكانت أسهم شركات التكنولوجيا هي الأسوأ أداء، مسجلة انخفاضا 2.33 بالمئة، بينما كان القطاع الرابح الوحيد هو الطاقة، إذ ارتفع بنسبة 1.44 بالمئة.

وسجلت أسهم الشركة اليابانية لأعمال الصلب و"طوكيو إلكترون" أكبر انخفاض، إذ تراجعت الأولى بنسبة 9.17 بالمئة والثانية 8.25 بالمئة، وذلك بعد صدور نتائج أرباحهما الفصلية أمس الاثنين.

وانخفض سهم مجموعة "سوفت بنك" بنسبة 7.02 بالمئة بعد صدور نتائج أرباحها التي أعلنت فيها تخفيض الوظائف في صندوق "فيجون"، ذراعها في مجال الاستثمار، بعد تسجيل خسائر فصلية قياسية.

وهبط سهم "سوني" بنسبة 2.4 بالمئة، كما تراجع سهم "نينتندو" بنسبة 0.71 بالمئة.