وعزت الشركة في بيان للبورصة السعودية هذا الارتفاع إلى زيادة متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المباعة وهو ما قابله ارتفاع في أسعار مواد اللقيم و تكاليف الشحن والتوزيع.

وتوقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أن تتأثر هوامش أرباحها في النصف الثاني من العام بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وإجراءات الاغلاق في الصين بسبب جائحة كورونا والتوتر السياسي في أوروبا واستمرار تحديات سلاسل الإمداد.

وقالت رابع أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم من حيث المبيعات وقيمة الأصول "يتوقع أن تسبب هذه التحديات إلى ضغط الهوامش في النصف الثاني من العام 2022".

وكانت متوسط توقعات المحللين تشير إلى أن الأرباح في الربع الثاني من العام الحالي ستصل لقرابة 6.2 مليار ريال، أي بانخفاض قدره 18.52 بالمئة على أساس سنوي، بعدما كانت حققت أرباحاً طفيفة خلال الربع الأول 7.93 مليار ريال، مقابل 7.64 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار البيان أيضا إلى ارتفاع حصة سابك من نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

وبلغ صافي الربح بعد حساب الزكاة والضريبة في النصف الأول 14.4 مليار ريال مقابل 12.51 مليار ريال قبل عام بارتفاع 15.11 بالمئة.

كما فاقت إيرادات الشركة التقديرات، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 32 بالمئة إلى 56 مليار ريال، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى تحقيق إيرادات بنسبة 23 بالمئة على أساس سنوي إلى 52.2 مليار ريال.

وأصدر مجلس ادارة سابك قراراً بتوزيع أرباح قدرها 6.75 مليار ريال على المساهمين وذلك عن أرباح النصف الأول من العام الجاري، لتصل حصة السهم على 2.25 ريال للسهم.

وتعد هذه التوزيعات أعلى بـ28.6 بالمئة عن التوزيعات التي أقرتها الشركة خلال النصف الأول من العام الماضي والبالغة 5.25 مليار ريال.

وتعليقا على النتائج، أكد الرئيس التنفيذي لـ "سابك"، م. يوسف البنيان أن النتائج المالية القوية للشركة بتحقيقها 7.93 مليار ريال صافي ربح في الربع الثاني من 2022، بارتفاع 3.8 بالمئة عن الربع الثاني من 2021، تعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة عبر مختلف القطاعات.

وقال خلال مؤتمر إعلان نتائج الربع الثاني من 2022، أن توزيع الأرباح على المساهمين يظل من أولويات "سابك"، وقد وافق مجلس إدارة الشركة في يونيو الماضي، على توزيع 2.25 ريال للسهم الواحد عن النصف الأول من 2022، أعلى بنسبة 29 بالمئة تقريبا من الأرباح النقدية الموزعة للسهم عن النصف الأول لعام 2021 البالغة 1.75 ريال.

وأضاف "في هذا الربع، تمت مراجعة التوقعات الائتمانية الخاصة بـ "سابك" من قبل وكالتي "ستاندردد اند بورز" و "فيتش ريتينجز" من مستقرة إلى إيجابية، وذلك في أعقاب إجراء مماثل بشأن التوقعات الخاصة بالسعودية. مبينا أن استمرار تقييم الوكالتين للملف الائتماني المستقل لـ "سابك" دون تغيير عند المستوى (A+)، هذا يعكس ربحية سابك الرائدة في الصناعة ويؤكد قوة ميزانيتها العمومية.