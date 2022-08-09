ومن المقرر أن تصدر بيانات التضخم في الولايات المتحدة غدا الأربعاء، وسط توقعات ببقاء الأمور هادئة حتى ذلك الحين.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي خلال الليل، واستقرا قبيل إعلان بيانات التضخم في آسيا.

واحتفظ الدولار الاسترالي بمكاسبه عند 0.6974 دولار.

وهو المسار نفسه الذي سلكه الدولار النيوزيلاندي، إذ بلغ 0.6281 دولار، مما جعلهما أعلى بقليل من متوسط تحركاتهما في فترة 50 يوما.

واستقر الجنيه الإسترليني فقد استقر عند 1.2084 دولار، وظل اليورو فوق مستوى التعادل مع العملة الأميركية، فبلغ 1.0194 دولار.

وحافظ الين الياباني على مستواه عند 134.94 للدولار.