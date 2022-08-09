وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 121 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 21.9 مليار درهم (5.96 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من عام 2022.

وزادت صافي ثروة الشركة من 88.9 مليار درهم (24.2 مليار دولار) بنهاية شهر ديسمبر 2021، إلى 163.69 مليار درهم (44.5 مليار دولار) بنهاية 30 يونيو 2022، محققة نموًا بنسبة 84 بالمئة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأرجعت الشركة النمو في إجمالي الأصول إلى الاستحواذ الاستراتيجي للشركة العالمية القابضة على العديد من الشركات في النصف الأول من عام 2022.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، سيد بصر شعيب، إن الأداء الجيد للشركة برغم التقلبات المستمرة في السوق العالمية جاء نتيجة تنوع محفظة الشركة.

واستثمرت الشركة العالمية القابضة 7.3 مليارات درهم (1.99 مليار دولار) في مجموعة "أداني" الهندية، كما استحوذت الشركة على 70 بالمئة من أرينا، الشركة العالمية لخدمات بناء هياكل للفعاليات.

ووفقًا لإيداع شهر مايو، استثمرت الشركة العالمية القابضة 92 مليون درهم (25 مليون دولار) في "سبيس إكس"، كما استحوذت على حصة 25 بالمئة في شركة إنفيكتوس التجارية التي تتخذ من دبي مقراً لها.